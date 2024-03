TOHOH ⟩ airBaltic palus USA ametivõimudelt luba alustada lende USAsse

Populaarne veebileht One Mile At The Time on avalikustanud, et Läti lennukompanii airBaltic on äsja palunud USA Transpordiametilt (DOT), et see annaks neile õiguse opereerida lende USAsse oma lennukitega. Juba juulis 2023 paigutas USA Föderaalne Lennuamet Läti IASA turvalisusprogrammis kategooriasse I, kaotades nii ühe olulise piirangu Läti lennufirmadel USAsse lendamise ees.