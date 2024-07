Namiibia kavatseb hakata lääneriikide kodanikelt viisasid nõudma

Namiibia on üks Aafrika populaarsemaid turismisihtkohti, kus ürgsed kõrbemaastikud ja punased liivadüünid saavad kokku ookeani ja rikkaliku faunaga. Kuid alates 2025. aasta aprillikuust peavad USA, Kanada, Suurbritannia ja paljude Euroopa Liidu riikide kodanikud Namiibia külastamiseks hankima viisa. Siiani on sisenemine olnud neile viisavaba. Nambiibia immigratsiooniminister on BBC andmeil sammu põhjendanud sellega, et Namiibia külalislahkusele pole läänemaailma poolt vastatud.