SINNA JA TAGASI Hea teenindus

Üllatava operatiivsusega hakkas lennujaama personal ootama sunnitud reisijaid toitlustama – see on Euroopa Liidu regulatsioonidega ette nähtud. Tõsi, jagatud vautšeri väärtuseks oli vaid neli eurot, mille eest Tallinna lennujaamas ei saa isegi mitte ühtainukest võileibagi. Võib-olla jaotati hiljem veel kuponge? Ma ei tea. Otsustasin koju tagasi minna ja vaadata, mida pakutakse külmkapis.

Vastuolus koduse ja võõra vahel peitub reisimise veetlus ja valu. Ameeriklased, kellele meeldib väga käia avastamas Vana Maailma, ei väsi näiteks üllatumast, et keegi ei ulatagi siinpool ookeani neile restoranides tasuta joogivett. Nagu selgus CNNi hiljutisest käsitlusest, on see lõputult dehüdreerumisega võitlema harjunud jänkidele šokk.