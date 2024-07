VII ENNAST KURSSI 8 populaarset sihtkohta, kuhu kohalikud turiste ei oota

Kõik üle 14-aastased külastajad peavad enda eest tasuma, samal ajal, kui Veneetsia elanikud saavad kuludest kõrvale hoiduda, kuid peavad end linna külastamiseks broneerimisplatvormi kaudu internetis registreerima.

Kuigi Veneetsia linnapea rõhutab, et tasu võimaldab kõigil linna nautida, ilma et sellest üle sõidetaks, pole siiski kohalikud piisavalt õnnelikud öeldes, et selliste kohtade pealt tasustamine sarnaneks nagu lõbustuspargiga. Paljud ei näe ka voodikoha eest tasustamisel eesmärki, sest turistide jaoks on see lihtsalt maks, mis tasutakse ära.

Hallstatt, Austria

Turism on alla tuhande inimesega väikelinnale Hallstattile avaldanud suurt mõju. BBC andmetel külastab päevas kuni 10 000 külastajat ja puhkajad kogunevad sellesse idüllilisse järveäärsesse külla just selleks, et nautida maalilisi mägesid.

Hallstatti peamine eelis on rahu ja vaikus – ülerahvastatus ja mürasaaste lükkavad mõlemad müügiargumendid need kaks omadust ülearuseks.

Näib, et kohalikud elanikud on haaranud ohjad enda kätesse ja hakanud 2023. aasta suvest püstitama populaarse pildistamiskoha blokeerimiseks müüri. Samuti töötab linnapea selle nimel, et vähendada busside sõitmist turistide jaoks mõeldud kohtadesse, et vähendada ületurismi teket.

Málaga, Hispaania

Peamine kaebus turismi kohta nendes linnades on selle tagajärjel tekkinud eluasemekriis – ja Málaga Hispaanias sellest ei erine.

Jällegi on meeleavaldused selles Hispaania linnas levinud teema, kus protestijad hüüavad: «Málaga on elamiseks, mitte ellujäämiseks!»

Málaga üürnike ametiühingu liikme Curro Machuca sõnul ei saa turismivaldkonnas töötavad kohalikud oma linnas endale üürimist lubada.

Oaxaca, Mehhiko

Mehhikost on saanud turistide, eelkõige Oaxaca, leviala – tänu toidupealinnaks tunnustamisele. Alates pandeemiast on turism linnas kasvanud 77 protsenti ja elanikud on avaldanud jaanuarist alates külastajate vastu meelt. Mitte ainult keskklassistumine ei muuda maastikku, vaid ka elukallidus on selle tulemusena tõusnud.