Manchesteris protesteeritakse politsei jalahoobi pärast lennujaamas

Suurbritannias on põhjustanud proteste video, millest on näha, kuidas teisipäeva õhtul Manchesteri lennujaamas rüselusele reageerinud politseinik 19-aastase Mohammed Fahiri näo pihta jalaga äigab. Hetk hiljem astub politseinik juba kõhuli lamavale mehele ka jalaga pähe. Põrandal on näha vereplekke ja keegi pealtvaatajaist palub politseinikul lõpetada, sest too pole midagi teinud.

CNNi andmeil on ebaselge, mis juhtus enne, kui kõnealune video filmiti. Manchesteri linnapea Andy Burnham on öelnud, et talle teadaolevalt sai probleem alguse Manchesteri saabunud lennul, millega saabus linna kahe lennujaama vastu tulnud mehe ema. Politsei andmetel reageerisid nad teatele, et lennujaamas on kedagi rünnatud ning kui korravalvurid püüdsid meessoost kahtlusalust vahistada, said kolm neist kannatada, muuhulgas olevat naispolitseinikul murdunud nina.