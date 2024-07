KUI LAHE! Meie oma Wagenkülli võlupark jõuab peagi rahvusvahelisse televisiooni

Eestis on käimas Islandi dokumentaalfilmi võtted, mille peaosas on 4-aastane tüdruk Ísey Ava, kelle isa on eestlane Rünno Allikivi ja ema islandlanna Melkorka S. Magnúsdóttir. Filmi mõte on näidata ühe segaperest pärit lapse suve nii Eestis kui ka Islandil. Filmimise käigus külastab väike Ava erinevaid Eestimaa paiku ja veedab aega siinsete sugulastega. Kuuldes Taagepera lossi muinasjutulisest pargist, soovis võttegrupp filmida dokumentaalkaadreid ka lille- ja skulptuurirohkes aias.