airBaltic tühistas tänase Londoni lennu, reisijad masenduses

Postimehe reisiveebiga ühendust võtnud ärritunud naine kurtis, et lennujaamas pole airBalticul esindust, infot saada on raske ning teade ümberbroneerimise kohta saabus elektrooniliselt. Uued lennud on airBaltic valinud aga selliselt, et reisijad peavad õhtul lendama Riiga, kus veedetakse öö ja alles homme pärastlõunal lennatakse Riiast Londonisse edasi. Kuhu hotelli airBaltic Riias reisijad paneb, ei ole teada. «Meid on seitse inimest. Ma ei tea ka seda, kas kõigile lennukis viibima pidanud reisijatele anti samad lennud,» täpsustas kodanik.

Teda häiris ka asjaolu, et reisijaid ei paigutatud mõne muu lennukompanii varasemale lennule ning Londonisse jõutakse veidi enam kui ööpäev hiljem. «See pole ju Tahiti, kuhu on keeruline saada, see on London. Nüüd läheb üks päev kaotsi ja Airbnbst me ei saa majutusraha tagasi.» Naist häiris ka, et pika ooteaja kompensatsiooniks jagatud toitlustusvautšer oli vaid kuue euro suuruse väärtusega. «Mis ma selle eest ostan?» küsis ta retooriliselt.