Lihtne põhjus, miks lennukis isegi suvel külm on

Lennufirma Swoop lennusaatja Vanessa Settimi selgitab, et tegelikult on väga hea põhjus, miks lennukis temperatuuri madalal hoitakse. Kui peaks ette tulema turbulentsi, siis jahedama temperatuuri korral on väiksem tõenäosus, et reisijad minestaksid või nendel esineks iiveldust.

Kuna paraku peab lennukikabiine jahedana hoidma, siis on arukas selleks eelnevalt valmistuda. Settimi soovitab reisijatel võtta kaasa enda pleed või kampsunid, et lennates end mugavalt tunda. Mida ta ise tavaliselt reisides kannab, on jooksutossud, pikad püksid, T-särk ja lukuga pusa. Ta lisab, et võibolla on asi selles, et ta töötab lennusaatjana, aga sandaalides ja õlapaeltega pluusiga ei lendaks ta mitte kunagi.