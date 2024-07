KUMMUTAME MÜÜDI Kas telefoni võib märjaks saades riisi sisse panna?

«Esiteks tasub teada, kas sinu nutitelefon juba on ehk veekindel või vastupidav väiksematele pritsmetele. Selleks kasutatakse nutitelefonide puhul IP ehk ingress protection reitingut, mis näitab, kuivõrd vee- ja tolmukindel seade on. Paljud tänapäevased nutitelefonid on juba varustatud IP68 reitinguga, mis tähendab, et seade võib veeta kuni 1,5 meetri sügavuses vees kuni 30 minutit ja tulla sealt välja täiesti tervena,» selgitas Pennar.

Kui seade on sellise reitinguga, siis ei ole muretsemiseks suurt põhjust. Tuleks lasta sel lihtsalt ära kuivada ja seade peaks toimima täpselt samahästi edasi. Oluline on lihtsalt meeles pidada, et antud reitingud kehtivad magevee kohta, kui võimalik tuleks vältida ükskõik millise IP reitinguga seadme kukkumist merevette.

Siiski tuleb ka kõrge veekindlusreitinguga seadmete puhul olla ettevaatlik näiteks laadimispesaga. Kui sinna on kogunenud vett või niiskust, tuleks sel lasta enne laadija külge kinnitamist ära kuivada, muidu võib seade saada kahjustada. Paljudel seadmetel ilmub sel juhul ekraanile ka spetsiaalne hoiatus, et laadimispesa on saanud märjaks ning laadija tuleks lahti ühendada.