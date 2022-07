ÜMBERMAAILMAREISI PÄEVIK ⟩ Kuidas Korea teeb uueks inimeseks

Tasapisi jõuab mulle kohale, et see ongi see Aasia naiste kuulus vagiina-aurutamine. Naistearstid sellest midagi ei pea, aga rahvasuu lubab rohtu naise iga häda vastu. Edasi viiakse mind dušši alla, sealt soolavanni, seejärel pannakse lamama. Nägu kaetakse jaheda riivitud kurgiga ja seotakse kinni. Niimoodi pimesi ja ihualasti, ainsa külalisena selles põrandaaluses spaas, jään kerges ärevustundes ootama oma edasist saatust. Nüüd asub keegi mind nühkima. Tundub, et mul pole muud valikut, kui kogemusele anduda. Aeg-ajalt käsutatakse mind korea keeles duši alla, seejärel protseduur jätkub, muudkui nühkides iga sentimeetrit mu kehast, vahel lappides seda märgadesse käterätikutesse, siis kattes mõne meeldiva tekstuuriga plögaga.

Kolm tundi hiljem kogu kogemusest rabatult spaast välja astudes meenub vana ränduri tarkusetera – ole ettevaatlik, mida soovid. Sest soovid kipuvad täituma. Mitte kunagi pole mu keha olnud nii siidine, nii puhas – mis tähendab, et saabungi koju nagu uus inimene!

Aga sellega polnud soovi täitumine veel ühel pool. Järgmisel päeval ööbimiskoha kitsastest treppidest oma Seattle’st ostetud raamatute ja nüüd ka Korea näomaskide all kõvasti kaalu juurde visanud kohvrit tassides väänan jala välja. Esiti tundub, et jäi terveks. Metroojaamas aga juba lonkan, lennujaama jõudes ei jää muud üle, kui küsida endale ratastool. Niimoodi ratastel talitatakse mind läbi turvakontrollide rägastiku. Lennukis istun jääkoti all. Lootsin küll koju jõuda uue inimesena, aga sellist perspektiivinihet polnud uneski osanud näha.

Jalg saab terveks, nahk taastab oma argise tekstuuri, unerežiim loksub paika. Aga mis jääb, on priske kogus eredaid elamusi, põnevaid kohtumisi, mugavustsoonist välja raputavaid kogemusi ja mõttekohti kogu maailma omavahelisest seotusest, sellest kui erinevad ja samas nii sarnased me oleme, nagu ka anekdootlik teadmine sellest, et nüüd on see siis tehtud – see päris ümbermaailmareis, kust kahtlemata naastakse uue inimesena.

