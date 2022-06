ÜMBERMAAILMAREISI PÄEVIK ⟩ San Francisco: vabadus olla kodutu

Foto: Terje Toomistu

Ja see linn on tõesti kena. Linna signatuuriks pole mitte ainult majesteetlik Golden Gate'i sild, omaaegne ehitusime aastast 1937, mis viib täna õhtul ka selle härra koju. Selleks on justnimelt need armsad mööda mäenõlvasid kulgevad tänavad – üles-alla-üles-alla – romantiliste verandadega majadega. Ja siin linnas sündinutel on üha vähem lootust kodu leida.

San Francisco kinnisvara on teinud hüppelisi kasve. Seda peamiselt Ränioru rahvahulga kasvu ja nende utoopiliste palkade tõttu. Kui pandeemia sai ametlikult läbi, ei hoidnud kinnisvara omanikud enam oma nõudeid tagasi ja veel rohkem inimesi tõsteti tänavale. Muidugi pole kõik minu hotelliümbruses kogunevad inimesed ootamatult kodutuks jäänud, paljud neist on juba ammu elu hammasrataste vahele kiilunud, vaimsete häiretega, sõltlased. Aga fakt on see, et kodutute hulk pole San Franciscos kunagi olnud nii suur kui praegu.

Linnas ajalooliselt valdav olnud suhtumise kaudu, milles esiplaanile seati inimese individuaalne vabadus valida oma elustiil ja hoiak – näiteks olla gei –, õigustatakse ka võrdlemisi passiivset laissez-faire-suhtumist linna kodututesse. Olgugi et asi on pigem rassistlikes hoiakutes, ignorantsuses ja erakordselt halva toimetulekuga kapitalismi brutaalsete kõrvalmõjudega. Justkui nad ise oleksid sellise elu endale valinud. See õudne crack on nende jaoks see viimane eluspüsimise mehhanism, ainus päiksekiir lõputus õuduses, võimalus kogeda hetkekski midagi mõnusat. Ja tavalised linnaelanikud ei kujuta ettegi, mida minu silmad sellesse õnnetusse hotelli saabudes nägid.

«Nagu koloonia,» ütleb mu kohalik sõber, kes mind järgmisel õhtul koju toob. Sõidame mööda Oaklandi kiirteede alla tekkinud uutest pandeemiajärgsetest kogukondadest –vagunelamutes ja telkides elavad inimesed siin eikellegimaal. Nagu selles kuus Oscarit võitnud filmis Nomaadimaa, aga ilmselt mitme kraadi võrra rusuvamates oludes. Vähem valikuna, rohkem sunnina.

Varahommikul lohistan oma kohvrit taas Barti poole. Sellesama kitsa liftiga maa alla laskudes jääb mu viimaseks San Francisco mälupildiks üks nunnu näo ja heleda habemega jalgrattaga noormees, kes võtab oma vestluskaaslaselt vastu talle pakutud mahvi crack'i. Sest miks ka mitte.

