ÜMBERMAAILMAREISI PÄEVIK ⟩ Seksi ja linna asemel ellujäämise meistrikool

Ilmselgelt naudivad nad oma elu selles unetus linnas, kus kõik on justkui võimalik. Ometi tajun nende pilkudes teatud väsimust, kui nad sellest pidevast network'imisest mulle räägivad. Ja selles pole midagi imestada, kui peaks regulaarselt lippama ühelt kokteilipeolt järgmisele näituse avamisele, vahetades loendamatuid visiitkaarte ja Instagrammi kasutajanimesid, mis aga kuhugi ei vii. Sest selle kõige käigus tuleb ju ometi kinni maksta üüriarve, Uberid ja dringid.

Sõbra sõbranna sünnipäeva tähistades satun sündmusele, kuhu tutvustuse järgi on oodatud vaid kõige stiilseimad mehed ja kauneimalt üleslöödud naised. Put your best out there for networking – fulfil your dreams! See on peen viis vihjamaks, et peol toimuv networking tähendab sisuliselt, et naised võivad siit leida omale sugar daddy ehk kokkuleppeliste privileegidega sponsori või lihtsalt rahaka peika.

Kaunis, aktsendi põhjal Ida-Euroopa taustaga keskealine daam pihib mulle, et kõikidel tema siinsetel sõbrannadel on olnud suhkruissid. Sest kui sa ei ole just rikkast perekonnast pärit, pole võimalik siin ära elada – kõik tema sõbrannad lõpetasid ülikoolid ja töötasid niimoodi end üles.

Ennast suhkrudaami rolli pakkuvad noored naised on sellel peol valdavalt mittevalged, kõik vingelt mukitud, soengud tehtud, sirge seljaga limpsimas kokteili. Neil kõigil on oma unistus.