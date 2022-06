ÜMBERMAAILMAREISI PÄEVIK ⟩ Maailma pikima tänavaga linnas on kõik külalised

Minu ootamatult ümbermaailmareisiks kujunenud teekond algas tihedalt täis pakitud lennukis, milles enam midagi ei meenuta pandeemia-aegset maailma. Küll aga on märgiks uuest alanud ajastust kaks vanemaealist naisterahvast minu kõrvalistmetel, mõlemal süles kandekorv karvaste kassidega. Seda seiklust – või «seiklust» – mis neil ilmselt praegu käsil, ei paista ilmestavat õhin, elevus, naeratused. Pigem tajun nende silmades kurnatust, ebakindlust ja kurbust, mis ometi jääb mulle hoomatuks. Nende kiisud on pigem räsitud ja kõhnad, kui läikiva karvaga uhked iludused. Neli tundi enne maandumist saab aga selgeks, et need õhus lendlevad pikad heledad karvad, mida stressis kiisu paanikahoos õhku oli paisanud ja mida ma pika lennu vältel oma mustalt kleidilt pidevalt noppida sain, on kutsunud minus esile allergia sümptomid.

Kannatan veidi veel, lootes et see möödub. Stjuuard väidab, et teist kohta pole pakkuda. Lennuk on pilgeni täis. Seisan tunnikese lennuki sabas, mõeldes et istun tagasi oma Ukraina naiste juurde alles maandumisel. Siis aga algab korralik turbulents ja mind käsutatakse tagasi oma kohale. Vaevused on selleks ajaks päris rängaks muutunud ja tablett pole mõjuma hakanud.