ÜLEVAADE ⟩ Kuidas Venemaa oma lennundust päästa püüab?

Pärast Lääneriikide sanktsioonide kehtestamist ähvardas Venemaa lennutransporti lennukiteta jäämine, kuna valdav osa lennukitest oli liisitud Airbusid ja Boeingud ning nende lennukite lennusertifikaadid peatati ja liisinglepingud lõpetati. Venemaa lahendas olukorra sellele riigile iseloomulikus võtmes – lennukid jäeti liisingfirmadele tagastamata (ehk ärandati) ja kanti ebaseaduslikult Venemaa lennuregistrisse. Röövimise tulemusena on nüüd hulk lennukeid küll olemas, aga üksikuid erandeid välja jättes välisriikidesse nendega konfiskeerimisohu tõttu lennata ei saa ja Venemaa siselendudel hakkavad Läänes toodetud lennukeid peagi kummitama hooldusprobleemid, sest tootjad originaalvaruosasid ei tarni ja hooldusraamatud pole enam kättesaadavad.

Pole kahtlust, et mõnda aega toimetatakse Venemaal välismaiste lennukitega rahulikult edasi, kannibaliseerides osad lennukid varuosadeks. Ilma nõuetekohase hoolduseta lennuki turuväärtus on olematu, kuid Venemaal sellest vaevalt et hoolitakse. Pikemas perspektiivis nähakse aga ette taastada Venemaa enda lennukitööstus.

Venemaa plaan: toota aastaks 2030 viissada kodumaist lennukit

Kuna 30 aasta jooksul pole Venemaa lennukitööstusele erilist tähelepanu pööratud, siis pole ime, et sealsed lennufirmad soetasid põhiliselt Lääneriikide lennukeid. Kuna Airbuside ja Boeingute ostmine tuleb nüüd pikemaks ajaks ära unustada, teatas Vene Föderatsiooni transpordiminister Vitali Saveljev plaanist Venemaa lennufirmade tarbeks toota aastaks 2030 üle 500 kodumaise lennuki. Jutt käib lennukite MS-21, SSJ-100, Il-114, Tu-214 ja Il-96 seeriatootmise suurendamisest.

Lihtne arvutus näitab, et selle ülesande täitmiseks tuleks aastas Venemaal toota vähemalt 70 lennukit. Seda oleks sama palju, kui oli Nõukogude Liidus tipphetkedel 1980-ndatel aastatel. Ainult et siis toodeti lennukeid ka Taškendis ja Harkivis, mis nüüd on välismaal ning Saratovis, kus tehas läks pankrotti.

Vene Föderatsioonis on kõige rohkem toodetud 35 lennukit aastal 2017. Neist 31 olid Suhhoi SSJ-100, mis sisaldasid märkimisväärsel hulgal Lääne komponente. Nüüd on vaja kiiremas korras kõik komponendid ise toota. Pole selge, kuidas ja kunas see täpselt toimuma peaks hakkama. Igal juhul pole see ülesanne, mida oleks võimalik kiirelt lahendada. Aga tehastesse on vaja ka vastavaid koosteliine ja sinna töötama oskustega spetsialiste. Kust need nüüd äkki võetakse, arvestades, et masinatest oli suurem osa lääneriikide toodang ja spetsialistide väljaõpetamine võtab oma aja?

MS-21

Teoreetiliselt on MS-21 väga hea lennuk, mis võiks konkurentsi pakkuda A320-le ja B737-le. Ainus probleem – nende tootmine, mis pidi algama sel aastal, ei alga mitte enne 2024. või 2025. aastat. MS-21 oli rahvusvaheline projekt, kus umbes 40% komponentidest olid välismaist päritolu. 2018. aastal hakati Läänes toodetud komponente asendama Venemaal toodetuga, kuid see protsess pole veel kaugeltki lõppenud.

Kui esialgu plaaniti lennukile Pratt & Whitney mootorit, siis nüüd asendatakse see Venemaal toodetud PD-14 mootoriga. Sellega on jälle see probleem, et see mootor alles ootab sertifitseerimist ja mootorite masstootmiseni läheb aastaid.