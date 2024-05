AVASTA EESTIMAAD Oiu sadamas avas uksed maailmaklassi maitseelamustega restoran

Möödunud aasta kevadel asus Iglucraft Oiu sadamale elu sisse puhuma. Eile hakkas sealne restoran tööle ja maitseküttide rõõmuks on menüü ja kontseptsiooni loojaks tuntud peakokk Koit Uustalu . Tooraine on valitud hooajaline, kohalik, leidub nii kala, talutooteid kui metsaande.

Suurem eesmärk on elustada sisemaine veeliiklus. «Kui mereäärsetes sadamates käib pidev sagimine ja liiklus, siis meil on tunne, et sisemaal asuvad sadamad on veidi unarusse jäänud ja potentsiaal kasutamata. Oiu sadam võiks olla selline koht, kuhu tuled näiteks paadiga Tartust lõunat sööma, või mõnusa reisi algus või lõpp-punkt, kus oled paadiga mööda Võrtsjärve, Emajõge, Peipsit ja Läänemerd sõites sadu kilomeetreid läbinud,» sõnas Iglucrafti asutaja Priit Kallas.