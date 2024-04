Taibukad reisigurud kindlustusseltsi veebilehelt quotezone.co.uk paljastasid, milline Euroopa riik on pahaaimamatuid turiste röövivate taskuvaraste jaoks meelispaik – tegemist on ka eestlaste seas väga populaarse sihtkohaga!

Selgub, et esikohal on Itaalia. Eriti kurikuulus on Rooma Trevi purskkaevu ümbrus. Vaatamata selle koha võlule, mis meelitab sinna iga päev tuhandeid külastajaid, peaksid turistid olema kuulsa purskkaevu läheduses eriti valvsad.