SÜDAMLIK VIDEO Pisarates piloodil oli lennukis viibijatele tähtis teadaanne: loodan, et ta ei aima midagi

Väriseva hääle ja veekalkvel silmadega piloot tutvustas ennast ja ütles, et lennukis viibib ka keegi väga eriline. Ta võttis peidupaigast lillekimbu, rääkis: «Tänasel lennul on üks väga eriline naine ja ma loodan, et ta ei aima, mis mul plaanis on.» Selgitades, et ta tutvus oma südamedaamiga poolteist aastat tagasi just Krakówi lennul, laskus ta ühele põlvele ja tegi pruudile abieluettepaneku.