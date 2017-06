Yellowstone'i allikasse kukkunud turist sai tõsiselt viga

22-aastane Gervais Dylan Gatete viibis pargis koos grupi teiste turistidega ning libastus ja kukkus kuumaveeallikasse. Mehe sõbrad aitasid ta eluohtlikust situatsioonist välja ja panid ta autosse ning proovisid ta haiglasse viia. Lõpuks kutsuti appi aga helikopter, vahendab USA Today.

Pargi ametnike sõnul näitab vahejuhtum seda, kui ohtlik on minna allikatele liiga lähedale. Paljude allikate puhul on kuum vesi kohe pinna all, mistõttu ka väiksem libastumine lõppeb suure õnnetusega.

«Yellowstone'i kuumaveeallikad on ohtlikud. Me rõhutame pidevalt, et inimesed ei tohiks radadelt kõrvale minna ja peaksid hoiduma liiga lähedale minemast, seda just nende endi ohutuse pärast, mitte selleks, et loodust kaitsta,» sõnas töödejuht Dan Wenk.

Juhtumit hakatakse ka lähemalt uurima, sest hetkel ei ole veel täpselt selge, kuidas Gatete allikasse kukkus. Selle aasta jooksul on see esimene taoline õnnetus. 2016. aastal sai aga Oregonist pärit mees sarnaselt saadud vigastuste tõttu surma.