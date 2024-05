Saadiku tiitel anti Limpale välja pressikonverentsil, kuhu kogunesid meedia ja fännid. Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkonna juhi Marili Vihmanni sõnul on Limpa näol tegu põlise Tartu kasvandikuga. «Eesti kuulsaima notsu missioon on ühendada erinevaid generatsioone, pakkudes igasse päeva sõõmukese huumorit, krooksu ja muidugi limonaadi,» rääkis Vihmann.

Küsimusele, mida arvab Limpa ise uuest auväärt tiitlist, vastas ta selge ja kõlava sea häälega: «Kroooooks.» Kultuuripealinna esindaja Vihmanni sõnul, kes Limpa hingeelu juba paremini tunneb, tähendab see seda, et Limpa on väga õnnelik, et on Tartu 2024 tiimiga tuttavaks saanud ja ootab õhinal suurt kultuurisuve.