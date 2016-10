Halvimad asjad, mida lennujaama selga panna

Inimesed näevad palju vaeva, et näha alati suurepärased välja, kuid lennujaamas tuleks siiski teatud riideesemeid vältida, et enda elu lihtsamaks teha. Transpordi turvalisusameti töötaja Kimberly Pruitt jagas soovitusi, mida selga ei tohiks panna, vahendab Who What Wear.

1. Maxikleit või -seelik - kuna need on niivõrd laiad, siis enamikes lennujaamades kontrollib turvatöötaja sind käsitsi läbi veendumaks, et sa midagi õhulise kleidi all ei peida. Seega kui sa ei soovi tekitada lisapõhjuseid läbi katsumiseks, siis ei tasuks neid asju selga panna.

2. Juuksenõelad - ilus soeng võib tähendada hulgaliselt juuksenõelasid. Üks-kaks nõela ei tee metallidetektorile midagi, kuid kui neid on hulgaliselt, siis hakkab ka detektor piiksuma. Sellisel juhul olete kergelt pääsenud, kui teid vaid läbi katsutakse. Tavaliselt kästakse siis ka juuksenõelad välja võtta, mistõttu laguneb kaua tehtud soeng kiiresti koost.

3. Kargopüksid - ohtrad taskud teevad sellest riietusesemest turvatöötaja õudusunenäo. Mitmed nööbid ja lukud ning lisaks ka asjad, mis on taskusse unustatud panevad metallidetektori alati piiksuma.

4. Metallist käevõrud ja kaelakeed - jällegi panevad suured metallist esemed metallidetektori piiksuma. Mujal maailmas on levinud ka niinimetatud armastuse käevõrud, mida saab ära võtta vaid kruvikeerajaga, mistõttu võib nendega lennujaama minek olla erakordselt halb mõte. Igasuguste probleemide vältimiseks tuleks kõik ehted peale panna alles siis, kui turvakontroll on läbitud.