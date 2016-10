Millised on parimad Euroopa linnad perepuhkuseks?

Mitmed paigad Euroopas on aga tuntud just oma lastesõbralikkuse poolest ning tegevusi leidub neis linnades ohtralt. Nii ei pea hetkekski igavust tundma ei lapsed ega ka nende vanemad.

1. London - Londonis on küllaldaselt tegevust nii suurtele kui väikestele. Kuulsad Tower of London ja vahtkonnavahetus löövad turistide silmad alati särama ning lisaks on seal ka paljud muuseumid tasuta.

2. Amsterdam - Kuigi Amsterdam on tihti tuntud kui peolinnana, on sel paigal tegelikult palju pakkuda ka perekondadele. Juba rattaga linna avastamine pakub pisipõnnidele palju lõbu. Lisaks saab käia külluslikes kunstimuuseumites või ka Anne Franki majas, mis ajaloohuvilistele noorukitele kindlasti meeldib.

3. Kopenhaagen - Lisaks kuulsale Merineitsile ja veel mõnele vaatamisväärsusele, mida vanemad kindlasti külastada tahavad, asub Kopenhaagenis ka vahva Tivoli, kus jagub tegemist nii lapsevanematele kui võsukestele endile.

4. Salzburg - Viini veidi lõbusam kaaslane Salzburg kostitab samuti ohtra muusikaga. Lastega saab ettevõtta lõbusõidu hobukaarikuga või külastada linnast veidi väljas asuvat uhket Hellbrunni paleed.

5. Reykjavik - Island on väga turvaline ning islandlased äärmiselt sõbralikud. Veidi linnast väljas, saab nautida loodusimesid nagu termaalveed või virmalised. Lisaks võib ratsutades minna lastega seiklema, teha mõni vaalavaatlusreis või niisama looduses matkata.

6. Rooma - Kuigi kõrghooajal on turistid Rooma vallutanud, siis mõneks sügiseseks linnapuhkuseks on Itaalia pealinn ideaalne paik. Sealt leiab nii iidset ajalugu, silmailu, pikka kultuuri kui ka imehead toitu. Laste viimine neisse paikadesse on just kui investeering nende tulevikku.

7. München - Kuigi Münhen on väga tuntud Oktoberfesti poolest on siin tegelikult ka palju muud mida teha. Nii võib lastele huvi pakkuda hoopis mänguasjademuuseum õi teadusmuuseum, mis on üks suuremaid kogu maailmas. Disney fännid saavad külastada aga muinasjutulist Neuschwansteini lossi.

8. Barcelona - Barcelona on Vahemere üks pärlitest, kus kuude kaupa paistab päike ning toidud on nii head, et isegi lapsed on nõus neid sööma. Lisaks on linnalähedal ka ilus rand, kus võsukesed saavad puhata, kui muuseumitest peaks villand saama.

9. Stockholm - Stockholmil on lastele palju pakkuda, alustades juba Pipi Pikksuka põnevast maailmast. Lisaks on seal ka vahva lõbustuspark ning millisele väikesele printsessile või printsile ei meeldiks uudistada ringi tõelises kuningakojas.

10. Dubrovnik - Ideaalne koht, kus kombineerida ajalugu ja aktiivne puhkus. Kogu linn kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse, mistõttu ajaloost ja kultuurist seal puudust ei tule. Lisaks saab ronida ka linnamüürile, et nautida imeilusaid vaateid linnale ja lähedal asuvatele saartele. Kes soovib aga midagi aktiivsemat ette võtta saab minna näiteks süstaga merele, et hoopis sealt linna täies hiilguses imetleda.