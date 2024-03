AirBaltic loodab taastada lennuühenduse Ukrainaga

Päeva jooksul toimus kohtumine Ukraina peaministri asetäitja riigi taastamise valdkonnas ja infrastruktuuriministri Oleksandr Kubrakoviga ning Boryspili Rahvusvahelise lennujaama juhatuse esimehe Oleksiy Dubrevskyga. Kohtumisel kinnitas Gauss airBalticu valmidust taaskäivitada oma lennud Kiievi, Lvivi ja tasapisi ka Odessa vahel ning taasühendada need sihtkohad oma aktiivsesse lennuvõrgustikku niipea kui lõpeb sõda ja European Union Aviation Safety Agency (EASA) kinnitab, et lendamine üle Ukraina territooriumi on taas turvaline.

airBalticu esindajad reisisid Ukrainasse lennates esialgu Riiast Varssavisse ning sõites seejärel rongiga Varssavist Kiievisse. Delegatsiooniga liitus ka Kristaps Purmalis, Läti Vabariigi Ukraina saatkonna teine sekretär majanduse valdkonnas.

Oma visiidi raames tegi airBalticu delegatsioon koos Boryspili lennujaama juhatusega põhjalikku ülevaate lennujaama infrastruktuurist, varustusest, rajatistest ja operatsioonilisest valmidusest taaskäivitada lennud niipea kui saavutatakse piisav lennuohutuse tase. Lisaks arutleti tulevikukoostöö, turvalisuse meetmete ja airBalticu toe üle Ukraina lennunduse taasavamisel.

«Oleme aktiivselt kaasas Ukraina lennuliikluse taastamisel. airBaltic jääb kindlaks ja toetavaks partneriks Ukraina lennunduse rekonstrueerimisel ja investeerimisel. Keset raskeimaid sõjatingimusi oleme tunnistajateks lennujaama meeskonna professionaalsele tööle, et leida võimalusi taasavada lennud nii kiiresti kui võimalik. Arvestades, et meie reisijate, meeskonna ja lennukite turvalisus on meie peamine prioriteet, hakkab airBaltic olema nende esimeste seas, kes taasavavad lennud meie naaberriigiga niipea kui see saab turvalisuse seisukohalt võimalikuks. Soovime tagada lennuühendusi ning toetada Ukraina iseseisvust. Слава Україні!» rääkis Martin Gauss, airBalticu president ja juhatuse esimees

Oleksiy Dubrevskyy, Boryspili lennujaama juhatuse esimees sõnas: «Suur osa meie igapäevasest tööst on täna koostöö meie võtmepartnerite – lennufirmadega, kes lendasid meie lennujaama varem ja ootavad võimalust, et taaskäivitada lennud tulevikus. airBalticu tippjuhtkonna visiit meie lennujaama on hädavajalik faas tuleviku lennuühenduse taasavamise protsessis lisaks lendude turvalisuse jaoks usaldusväärse arhitektuuri loomisele, reisijate turvalisuse, lennujaama infrastruktuuri ning kvalifitseeritud personali hoidmisele ning lennujaama sertifitseeritud tegevuste säilitamisele.»

airBaltic ootab aega, mil taasavatakse Ukraina taevas ning saab taastada lennud Ukrainasse. Lennufirma plaanib käivitada igapäevased lennud Kiievist, Lvivist ning tasapisi ka Odessast, taasühendades need linnad Baltikumi pealinnade ning Euroopa peamiste linnadega läbi Riia.