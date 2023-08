ENNEOLEMATU ⟩ Reisija pidi lennukis ise oma akna kinni kleepima

Videost on näha, kuidas Shapiro, kes lendas Prantsusmaalt Nimes'ist New Yorki, surus lennuki ohutusvoldikut akna vastu ja kleepis selle akna külge, et ta saaks pikal reisil koju natuke puhata, kirjutab New York Post.

Naine kirjutas oma video juurde, et kuna ta maksis ülikalli rahvusvahelise lennu eest ning mis kestis 8 tundi, siis ta oli üsna kindel, et lennukis on kõik vajalikud mugavused, kuid tema aknal polnud isegi aknavarju.

32-aastase naine video hakkas üsna ruttu sotsiaalmeedias levima ning püüdis miljonite inimeste tähelepanu. Shapiro sõnas, et kuigi video edu üllatas teda väga, siis veelgi rohkem šokeeris teda negatiivsete kommentaaride hulk. Paljud inimesed arvasid, et naine on liiga nõudlik või valetas olukorra kohta, et põnevat videot teha.

Mõned päevad hiljem andis naine ka pisut lisainfot, rääkides, et tema lennupilet maksis umbes 2000 dollarit ning tema istme kõrval olnud aken ei olnud toonitud, seega oleks ilma varjuta olnud üsna võimatu pikalt nii istuda.

Shapiro väitis, et aknal oli ka juba teip, mis aitas tal suvalisi materjale akna ette kleepida. Ta sõnas, et ta puutus lennukis kokku väga sõbraliku stjuardessiga, kes jagas talle lahkelt kleeplinti ja brošüüre, et ta saaks ise aknavarju meisterdada.

Ta lausus, et kuna talle tekitab lendamine palju ärevust, siis muutis see olukord reisi tema jaoks veelgi ebameeldivamaks ning ta ei mõista, miks talle teist istekohta ei pakutud. Naine lisas, et lennuki personal sundis teda enne maandumist voldikud aknalt eemaldama, sest muidu oleksid ettevõtte juhid pahandanud.

Teises klipis jagas naine, et ta helistas lennufirmasse, et olukorrast rääkida ning talle öeldi, et talle ei anta raha tagasi, vaid ta saab kompensatsiooniks 15 000 lennumiili, mis on võrdne umbes 150 dollariga.