LENNUSAATJA PALJASTAB ⟩ Suurim viga, mida reisijad enne lennukile minemist teevad

Andrew Henderson on töötanud 20 aastat ühes Ameerika lennufirmas lennusaatjana ja ta on väga sageli näinud, kuidas lennuki elektroonika inimesi alt veab. Ta ütles, et reisijad peaksid olema valmis rikkis varustuse või pikkade hilinemiste korral ka ise oma meelt lahutama.

Kuigi mehe sõnul on lennukis olemas internetiühendus, ekraanid ja ka laadijad, siis vahel võib juhtuda, et lennuki elektroonika ei tööta ja reisija peab vaid enda kaasa võetud esemetega hakkama saama. Lisaks võib juhtuda, et lend hilineb või on muid põhjuseid, miks peab kaua ootama ja igasugune kaasa võetud meelelahutus aitab ajal kiiremalt mööduda. Andrew soovitab laadida alla rakendused, milles on võimalikult palju mänge, filme ja telesaateid ning olla kindel, et kõikide elektroonikaseadmete akud oleks täis.