APPI MU NÄGU ⟩ Lennureis tekitas naisele kohutava terviseprobleemi

Pärast paljusid uuringuid ja vereanalüüse kinnitasid arstid, et tema ekseem oli nakatunud. Beatrice arvas, et see juhtus siis, kui tema nahk puutus kokku lennujaama ja lennuki õhuga, mistõttu ei soovi ta nüüd enam pikka aega reisida.

Naine arvas, et tema näonahk on igaveseks rikutud ning tugev nahahaigus jätab tema näkku hirmsad armid, kuid juba pärast ühte nädalat oli selge, et naise nahk paraneb täielikult. Beatrice ütles, et tema naha päästis eelkõige nahasõbralik köögiviljade, tervislike õlide dieet.

Raskest haigushoost üle saanud naine loodab siiski, et see oli vaid ühekordne juhtum, kuid ta sõnas, et reisimine tekitab temas nüüd vaid paanikat. Lisaks ütles Beatrice, et ta on edasistel lennureisidel oma näo kaitsmisel veelgi hoolikam.