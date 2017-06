Malaisia linna kinnisideeks on kassid

Kuchingis võib igale poole vaadates näha kaslasi, kirjutab BBC Travel. Linna kassimuuseumis töötav Amir rääkis, et kasside kinnisidee tuleb juba linna nimest, sest «kucing» tähendabki malaisia keeles kassi.

Kassimuuseum / Vida Press

Põhja-Kuchingi linnahallis asuv kassimuuseum on kindlasti linna parim paik, kus saada rohkem teada kaslaste ning selle seoste kohta piirkonnaga. Muuseumi ekspositsioon on kirev, sealt võib leida nii mumifitseeritud Egiptuse kasse kui ka modernseid maale ning portselankujukesi. Väidetavalt on muuseumis võimalik teada saada kõik viimase 5000 aasta jooksul kassidega seonduv. Muu hulgas on välja toodud teooriad, miks koht just kassi nime kannab.

Esimese teooria kohaselt nimetas linna Kuchingiks Sarawaki esimene radža James Brooke, kes 1839. aastal linna jõudes küsis kohalikult linna nime, osutades käega selle poole. Linnaelanikule tundus, et uus valitseja näitas kassi peale ning ütles seega Brooke'ile «kuching».

Teised väidavad aga, et nimi tuleneb viljapuudest, mis kunagi selles piirkonnas kasvasid. Viljade nimetus oli «mata kuching» ehk «kassisilma puuvili».

Viimasena pakutakse välja, et kohalikud nimetasid ise linna Kuchingiks, sest nad nägid läbi linna voolava jõe kaldal elamas paljusid lühikese sabaga kasse.

Kuchingis elab hulgaliselt eri rahvusest inimesi. Seal on hiinlasi, indialasi, malailasi ning ka paljud väikesed saareriigi hõimud. Seepärast on ka linnaelanikel kaslaste kohta palju tähendusi. Näiteks peavad hiinlased kasse hea õnne sümboliks ning islamiusulistele on nad austusväärsed loomad, kuna ka prohvet Muhamedil oli kass, kellest ta väga hoolis.

Tänapäeva nooredki on tihedasti seotud kaslastega. Kuchenis asub rahvusvaheline Sarawaki tehnoloogia kolledž (International College of Advanced Technology Sarawak), mille lühend on I-CATS. Isegi kohalik raadiojaam kannab nime Cats FM (Kasside FM).