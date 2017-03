Island muutub turistidele veelgi kallimaks

Selle riigi turismihuvi on alates 2010. aastast viiekordistunud ja nüüd otstaksegi võimalust selle numbri vähendamiseks, turistidelt rohkem raha küsida oleks igatahes üks variant, kirjutas Telegraph. Islandi turismiminister Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir hoiatas, et riigil on oht saada ülerahvastatud. «Me peame olema tänulikud, mitte langema iseenda edu ohvriteks,» ütles ta.

Islandi rahvaarv on 332 000, 2010. aastal võtsid nad vastu 490 000 turisti. Sel aastal on prognoositud 2,3 miljonit turisti. Gylfadottiri sõnul ei ole see enam riiki säästev. «Mõned alad ei ole võimelised aasta jooksul miljonit turisti vastu võtma. Kui me laseme nendele erilistele aladele nii palju inimesi, siis kaotame selle erilisuse peagi,» lisas ta.

Islandi valitsus plaanibki kasutusele võtta meetmed, mis turismi vähendaksid, selleks võib olla näiteks puhkusepidajaid mõjutav hinnatõus. Kaalutakse tõsta nii hotellimaksu kui piirata teatud kohtade külastamisvõimalusi.