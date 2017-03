Esimene kohtumine Madagaskariga on küllap ootamatu ja üllatav – kõik on siin esmapilgul teistsugune sellest, mille fantaasia ja ettekujutus on loonud. Lopsakate leemuritest ja orhideedest küllastunud vihmametsade asemel jäävad esimestel saarel viibitud tundidel või isegi päevadel rändajat saatma punakaspruunid kultuurmaastikud, teeäärsed tellisekuhilad ja lõpmatud riisiterrassid.