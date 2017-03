Video: kaks lõbusõitu teinud naist oleks napilt kruiisilaeva alla jäänud

Kaks sõbrannat, üks 19- ja teine 20-aastane, nautisid kevadpuhkust Floridas ja sõitsid skuutriga Canaverale sadama lähistel. Nende skuuter läks aga ümber ja tüdrukud kukkusid vette, vahendab news.com.au.

Samal ajal manööverdas sadamast välja 118-tonnine Carnival Magic kruiisilaev ning vette kukkunud naised jäid täpselt laeva teele ette. «Mul on piirangud, kui kaugele ma manööverdada saan,» rääkis kapten Doug Brown, kes laeva parajasti juhtis.

Ta lisas, et tuuleiil lükkas naisi laevateele järjest rohkem ette ning nad olid enne päästmist üsna lähedal laeva ninale. Brown aga nägi kukkumist pealt ning teavitas sellest kiiresti korrakaitsja Taner Primmerit, kes oli lähedalasuvas patrullpaadis.

Samal ajal kui Brown andis endast parima, et muuta laeva kurssi, tormas neidudele appi ka Primmer. Videost on näha, et naised pääsesid laeva alla jäämisest vaid mõne hetkega. Ühtlasi on alust arvata, et laev sõitis otsa kummuli läinud skuutrile.