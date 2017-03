USA turistid vallutavad Venemaa

Peamisteks sihtkohtadeks valitakse Moskva või Peterburi, kuid programmi mahub ka väiksemaid paiku. Viimasel aastal on seoses Donald Trumpi võimule asumisega muutunud ka kahe riigi vaheline suhe ning sellele on järgnenud Venemaale reisimise suhtes tugev nõudluse kasv, vahendab Travel and Leisure.

Ameeriklastele on alati meeldinud Venemaale reisida, väikese löögi sai see liin vaid 2014. aastal, kui toimus Ukraina kriis. Vaatamata pidevale kasvule, on viimase aasta arvud erakordselt kõrged ning turismiettevõtted on näinud isegi 40-protsendilist turistide arvu kasvu.

Reisiettevõtete hinnangul on tõusu põhjustanud hea turunduskampaania, mille käigus reklaamitakse 100 aasta möödumist 1917. aasta revolutsioonist, suhete muutumine kahe riigi vahel ning ka pidev Venemaa kajastamine välismeedias.

Inimestel on tekkinud Venemaa vastu huvi ning seega avatakse kõiksugu internetilehekülgi ja voldikuid, et rohkem teada saada, kirjeldas tekkinud trendi ühe reisiettevõtte juht Paul Wiseman.

Siiski külastavad turistid seni peamiselt veel suurlinnu, kuigi Venemaal on avastamist oluliselt rohkem. Nii soovitatakse käia Kamtšatkal või safaril, kus saab näha kuulsaid Siberi tiigreid.