Videod: naljakad juhtumised suusaliftidel

Suurte massidega käib tavaliselt kaasas ka ohtralt äpardusi, millest nii mõnigi on jäädvustatud filmilindile. Lisaks on algajatel suusasõpradel ilmselt mäel püsti püsimisest keerulisemgi hakkama saada liftile minekuga, vahendab Telegraph.

Isegi kogenud suusatajatele ja lauatajatele võib saada proovikiviks ankurtõstuk, sest sageli neid ei kohta, mistõttu tekib nendele peale minekul sageli probleeme.

Kahekesi on ikka kergem

Videost on näha, kuidas üks laudur ei saa pidama ning sõidab lifti ootavale suusatajale otsa, mille tulemusena suusataja laudurile sülle potsatab.

Kuidas see võimalik on?

Lauduril jäi laud suusalifti külge kinni, kuid ise kukkus ta liftist maha ning jäi seega lihtsalt rippuma kuni kuurorti töötaja talle appi tõttas.

Nali, mis läks veidi valesti

Need kaks suusatajat kas ei mõistnud kuidas ankurtõstuk töötab, või läks nende väike nali lihtsalt väga välesti.

Iga suusataja õudusunenägu

Siin on asi naljast kaugel ning loodetavasti selliseid juhtumisi sageli ette ei tule. Videost on näha, kuidas suusataja ripub kättpidi suusalifti küljes ning üritab kinni hoida. Lõpuks aga ei pea sportlane enam vastu ning kukub alla. Õnneks aga ei saanud ta liialt viga.

Nii need asjad ei käi

Ankurliftide kasutamine tekitab alatihti segadust ja siin on üks näide sellest, kuidas seda sõidukit kasutada ei tohiks.

See on nagu allamäge sõit ainult, et ülesmäge

Vaatamata kõrvalt kostuvatele õpetussõnadele ei suuda see laudur üksiku tõstuki tööpõhimõttest ikka aru saada.

Õnnelik õnnetus

Poiss ripus suusaliftilt maa ja taeva vahel, kuid õnneks kukkus ta suurele trampliinile ning temaga ei juhtunud midagi halba.

Aluspesu jäi ette

Sellel õnnetul suusatajal jäi aluspesu ankurtõstuki vahele kinni ja nii sai ta üsna ebameeldiva sõidu tippu.

Ka kõige lihtsam tõstuk võib olla keeruline

Algajatele suusatajatele on üles seatud liikuvad lindid, et nad ei peaks veel liftide pärast pead vaevama. Kuigi nende kasutamine tundub äärmiselt lihtne, võib esmakordsetel suusatajatel ka seal probleeme tekkida.