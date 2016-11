Müstiline paik, kus vesi jookseb ülesmäge

Barga linnake Lissabonist põhja pool on tuntud kui Portugali Rooma, sest sealgi on hulgaliselt ilusaid ehitisi ja kauneid kirikuid. Kuigi paljud käivad seal uudistamas vaid Bom Jesus de Monte pühamut, siis selle ümber peitub aga tõeline ime, vahendab Travel and Leisure.

Kuigi eemalt vaadates paistab, et tegu on tavalise mäega, siis piisab vaid mäe jalamil auto vabakäigule sättimisest, kui veendud juba vastupidises. Nii autod, kui ka vesi, hakkavad justkui üles mäge ronima, mis inimmõistuse jaoks paistab üsna müstiline.

Kuigi tundub, et tegu on mäega, siis jääb selline mulje peamiselt just seda ümbritsevate pinnavormide tõttu, tegelikult on seal hoopis aga väike langus. Ühtlasi ei ole see paik Portugalis ainuke, kus sellist veidrust näha saab.

Tavaliselt asuvad sellised paigad kohtades, kus horisonti ei ole kergesti märgata, mistõttu on inimese aju kerge tüssata.

