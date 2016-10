Lonely Planet avalikustas 2017. aasta parimad sihtkohad

Ka sel aastal jagab Lonely Planet soovitusi riikide, linnade ja regioonide osas, mida tasuks 2017. aastal külastada. Lisaks on nad välja toonud ka parima väärtusega paigad, põnevaimad kohad Aasias, Euroopas ja Ameerika Ühendriikidest.

Postimehe reisiportaal teeb eraldi ülevaate parimatest riikidest, linnadest ja regioonidest.

Parimad riigid, mida 2017. aastal külastada:

1. Kanada

Järgmisel aastal möödub Kanada liitmisest Suurbritannia võimu alla 150 aastat, mistõttu on riigis oodata ka suuri pidustusi ning turistide suhtes ollakse siis ka eriti positiivselt meelestatud. Positiivsed ja sõbralikud inimesed on Kanada üheks tunnusmärgiks. Lisaks on seal ohtralt vaatamisväärset alustades suurlinnadest ning lõpetades kauni loodusega.

2. Colombia

Kuigi Colombia on minevikus vaevelnud nii kodusõjas kui ka vägivaldsete kuritegude käes, siis see on nüüd suuresti möödanik ning see Lõuna-Ameerika pärl on valmis vastu võtma kõiki huvilisi. Kuigi Colombias ei ole ühtegi maailmaimet on seal hulgaliselt loodust mida imetleda. Rikkalik kultuur ning elurõõmsad kohalikud pakuvad kindlasti omamoodi erilist vaatamisväärsust. Ühtlasi külastab sel aastal ka paavst Colombiat, mis on sealsete elanike jaoks märgilise tähtsusega.

3. Soome

Järgmisel aastal tähistab Soome 100. aastat iseseisvuse saavutamisest, mistõttu on kogu riigis oodata suuri pidustusi. Selleks on plaanitud erinevad kontserdid, retked gurmaanidele, kultuurirohked saunaõhtud ja palju muud. Alles hiljuti avati Soomes uus, 11 000 hektari suurune, rahvuspark, mida katavad ohtrad männid ja nii väiksemad kui suuremad jõed. Lisaks toimuvad sel aastal Soomes iluuisutamise maailmameistrivõistlused ning murdmaa suusatamise maailmakarika etapid ning seega on 2017 parim aeg põhjanaabrite külastamiseks.

4. Dominica

Kohalikud viskavad nalja, et kui Christopher Columbus tõuseks hauast ning külastaks taas Kariibi mere saari, siis Dominica on ainus, mille ta endiselt ära tunneks. Kuna saarel ei ole kuldseid liivarandasid, ei ole sinna tekkinud ka suuri kuurorte, mis on vallutanud nii mõnegi teise Kariibi mere saare. Ainukesed pilvelõhkujad, mida siin näha saab, on kookospalmid. Siiski on plaanis, et 2018. aastal avab Dominical uksed esimene suur kuurordikett, mis kindlasti annab tõuke ka turismile. Just seepärast, tuleks seal käia ära juba järgmisel aastal.

5. Nepal

Mõni aasta tagasi laastas Nepali suur maavärin, mis jättis nii mõnedki seni olulised vaatamisväärsused varemetesse. Sellegi poolest on paljud neist üritanud end taas jalule seada ning ootavad külastajaid. Samuti ei ole kannatada saanud ka matkarajad, mida mööda kõndides, võib looduse ilusse lausa uppuda. Nepalis on olemas oskuslikud inimesed, kes suudaksid restaureerida kõik monumendid ning üles ehitada kõik teed, kuid seni on neil puudu jäänud ressurssidest. Seetõttu tuleks just Nepali külastada ning natuke nende majandust turgutada.

6. Bermuda

Bermudat peetakse tihti Kariibi mere saareks, kuid tegelikult asub see vaid lühikese sõidu kaugusel Ameerika Ühendriikide idarannikust. Järgmisel aastal toimub seal ka suur purjetamisvõistlus, mida tasuks uudistama minna. Mitte nii kuum kliima ja mõnusad tuuleiilid pakuvad ka puhkajatele head äraolemist.

7. Mongoolia

2017. aastal avatakse Mongoolia pealinnas Ulaanbaataris suur ja uhke lennujaam, mis tähistab justkui kogu riigi moderniseerumist. Üldiselt on kogu pealinn saanud viimasel ajal uue välimuse, mida nüüd kaunistavad uhked klaasist kõrghooned. Pealinnast väljaspool on aga rikkalik loodus, mille keskmeks võib pidada Khövsgöli järve, Aasia sinist pärli.

8. Omaan

Omaan on alati olnud Araabia salajane sihtkoht, mille võlust teavad vaid vähesed. Nüüd on aga see riik pead tõstmas ning ähvardab nii varjutada paljud teised poolsaare sihtkohad. Lähimal ajal on Omaanis plaan avada hulgaliselt luksushotelle ning järgmisel aastal näeb ilmavalgust ka futuristlik teemapark.

9. Myanmar

Kuigi Myanmaris ei ole veel kõik päris korras, siis liiguvad seal asjad kindlasti õiges suunas. Seetõttu on oodata ka suurt turistitulva. Sinna saamine võib olla mõnevõrra keerukas nagu ka seal ringi liikumine, kuid see pingutus tasub end kindlasti ära, sest nii võrratuid paiku annab Aasiast otsida.

10. Etioopia

Kui otsida eksootikat, siis Etioopia on selleks just õige paik. Oma 13-kuuline kalender, teistsugune köök, veider keel ja võrratu kohv pakuvad kindlasti seiklushimulisele reisijale elamusi. Etioopias on palju mida imetleda, alates lummavast loodusest kuni võimsate kloostriteni. 2017. aastal avatakse sinna ka mitmeid uusi lennuliine, seega sinna saamine muutub järjest lihtsamaks.