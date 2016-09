Olukorrad, mis ajavad endast välja isegi kogenud lendajad

TravelMath viis oma kasutajate seas läbi küsitluse ning uuris, mida sagedased reisijad tavaliselt kõige enam kardavad. Peamiselt kardetakse aga hilinemist või lennu ära jäämist, mil ei ole tavaliselt turvalisusega mingit pistmist, vahendab Lonely Planet.

Hilinemise pärast tunneb ärevust lausa 85 protsenti reisijatest. Kaks kolmandikku vastanutest ütles aga, et nende peamiseks mureks on mõni tehniline probleem, mis lennukil võib tekkida. 41 protsenti tõi välja, et nemad pelgavad, et piloodil võib tekkida mõni terviserike.

Üks kolmandik reisijatest ütles, et vaatamata suuremale jalaruumile nemad kunagi hädaabiväljapääsu juures ei istu, sest nad ei taha, et nemad peaksid midagi tegema, kui juhtub mõni õnnetus. Küsitlusele vastanutest 29 protsenti ütlesid, et nemad lendamist üldiselt ei karda, kuid 30 protsenti väitsid, et nemad eelistavad igal võimalusel mõnd muud transpordivahendit.

Ühtlasi selgus, et mehed ja naised tulevad stressiga erinevalt toime. 54 protsenti meestest ütles, et nemad kas loevad raamatut või vaatavad mõnd filmi, 15 protsenti joovad enne lendu mõne vägijoogi ja 15 protsenti teevad seda lennu ajal. Ka enamik naisi üritavad oma mõtted lennult mujale ajada. 28 protsenti nendest palvetavad enda rahustamiseks ning 19 protsenti võtavad hoopis mingeid tablette.

36 protsendi jaoks inimestest on lendamise juures kõige hirmsam õhkutõus ja üle poolte reisijatest arvavad, et üle ookeani lendamine on jubedam kui maa kohal lendamine. Vaatamata kõikidele hirmudele usaldavad 95 protsenti vastanutest täielikult stjuardesse, 92 protsenti usaldavad piloote ja 65 protsenti teisi reisijad.