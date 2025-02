Eestisse tuli SASi punktikampaanias kolm miljonivõitu

Septembris Skyteamiga liitunud Skandinaavia lennukompanii SAS alustas oktoobrikuus enneolematu kampaaniaga, lubades enne aasta lõppu 15 erineva Skyteami kuuluva lennukompaniiga lennanud inimestele võimalust teenida tervelt miljon Eurobonuse preemiapunkti. Kampaaniat ja selle reegleid tutvustas ka Postimehe reisiveeb. Nüüdseks on SAS kinnitanud, et kampaanias osalema registreerus umbes 50 000 Eurobonus programmi liiget ja veidi enam kui üheksasajal õnnestus kampaaniaperioodi jooksul ka 15 osaleva lennufirmaga vajalikud punkte koguda, kvalifitseerudes nii suurele auhinnale. Keskmine kampaanias osaleja vanus oli 40 aastat, 70% olid mehed ja 30% naised ning enamus (77%) ei omanud Eurobonus programmis eliittaset. Kõige noorem kampaanias osalenu oli nelja-aastane (kes reisis ilmselt koos oma vanematega), vanim aga 73-aastane ameeriklane. Enim võitjaid oligi USAst, kus elab 173 uut punktimiljonäri. Teisele kohale jõudsid jaapanlased 149 kampaania edukalt läbiteinuga. Rootsis võitis auhinna 67 inimest. Eestis on elukoht kolmel miljon punkti teeninul, mida on rohkem, kui näiteks Iirimaal (2), Bulgaarias (2) või Belgias (2).