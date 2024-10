SAS pakub võimalust saada punktimiljonäriks

Boonuskampaania võimaldab teenida ebatavaliselt palju lisaboonuspunkte neil, kes lendavad 8. oktoobri ja 31. detsembri vahel kindla arvu Skyteami kuuluva lennufirmade ehk SASi uute partneritega. Täpsed tingimused on leitavad SASi veebilehelt , kuid lendamine 5 Skyteami lennufirmaga võimaldab teenida 10 000 lisapunkti, sellal kui 10 Skyteami lennufirmaga lendamine toob kontole 100 000 lisapunkti ja 15 lennufirma abil reisimine suisa 1 000 000 lisapunkti. Lennud tuleb krediteerida Eurobonuse kontole, kuid ebatavaline on seegi, et kampaanias loevad tasuliste piletite kõrval ka preemialennud (eeldatavalt siis, kui nad on saadud SAS Eurobonuse punktide eest).

SAS on täpsustanud, et kampaanias loeb see, kes lendu opereerib. Samas kui näiteks ühes piletis on koos SASi ja Delta Airlinesi lennud, läheb see kirja kahe kompaniina.