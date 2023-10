VÄIKELAPSEGA ROOTSI ⟩ Mõnus perereis viis vanemad juba esimesel õhtul lapsega haiglasse

Haigustel on tihti aga oma plaanid! Kuna laevale jõudes Ruu juba mõnusasti magas, jäi tema beebimonitoriga kajutisse tuduma. «Õhtusöögil olles kuulsime läbi monitori, et Ruu köhatab palju. Lootsime, et see läheb üle, aga ööga muutus ainult hullemaks ning hommikuks oli köha juba väga suur. Mõtlesime siis, et ehk oli laevas natuke kuivem õhk ja Rootsis olles läheb üle. Aga ei läinud!» meenutas Merill.