Koolivaheajal perega Rootsi: põnevad paigad, mida koos lastega külastada

Halloweeni õudused

Oktoobri lõppu jääv sügisene koolivaheaeg kattub täpselt Halloweeni tähistamisega. Rootsi suurimad lõbustuspargid on selleks pikalt ette valmistanud ja oma atraktsioonid eriti hirmuäratavaks muutnud.

Sel aastal oma 100. aastapäeva tähistanud Liseberg on üks populaarsemaid turismiatraktsioone Rootsis. Göteborgis asuvas lõbustuspargis on üle 40 erineva atraktsiooni ja mängu, lisaks muusika- ja tantsulava ning palju kohvikuid ja restorane. Halloweeni ajaks on lõbustuspargis avatud viis erinevat õuduste maja. Lõbustuspargis kõndides saavad vapraimad külastajad läbida mitmeid hirmuäratavate tegelastega õudusalasid. Tõelist hirmutunnet saab kogeda ka õudusfilmide kinos.

Stockholmi kesklinnas asuv Gröna Lund on Rootsi vanim lõbustuspark, kust leiab 30 atraktsiooni, mitmeid restorane ja muid põnevaid tegevusi. Halloweeni perioodil toimub lõbustuspargis iga päev õuduste paraad, kus erinevad hirmuäratavad karakterid pargi üle võtavad. Külastada saab viite erinevat õuduste maja ja lisaks on kõik tavapärased atraktsioonid saanud uue, Halloweenile sobiliku välimuse. Kui perele Halloween ja õudused ei meeldi, on pargis ka lihtsalt sügisele vastavalt kaunistatud alasid, kus saab värskes õhus sooja kakaod nautida.

Puhka maalilise looduse keskel

Mõnusa sügisilma nautimiseks on Rootsis mitmeid matkaradasid, mis on kergesti ligipääsetavad ja sobivad suurepäraselt ühepäevaseks väljasõiduks. Rootsi loodust ja loomi jõuab üle mere kõige kiiremini avastama DFDS-laevaga, mis sõidab Paldiskist Kapellskäri vaid 10 tunniga.