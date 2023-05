Suuremad Eesti reisibürood boikoteerivad Venemaad põhimõtteliselt

Kui bussifirmad korraldavad Eesti ja Venemaa vahel aktiivset reisijatevedu ja mõnes päevas läheb Tallinnast Piiteri poole teele kokku ligi tosin bussi, siis paljude reisibüroode jaoks on asi põhimõttelisem. «Kui meile laekub päring Venemaale reisimiseks, siis me vastame, et me ei müü Venemaaga seotud reisiteenuseid,» sõnab Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid, mainides küll juurde, et juba terve aasta jooksul pole Estravelisse ka laekunud ühtegi Venemaa reiside päringut. «Ainsaks erandiks on siin diplomaatiline korpus, juhul kui nad ei ole Venemaa kodanikud. Kui nemad vajavad abi Moskvas asuva saatkonna ja koduriigi vaheliseks transpordiks, siis me neid aitame.»

Estravel on ka teinud teadlik otsuse, et nende lennukipiletite e-poest ei saa broneerida ühtegi lennupiletit ei Venemaale ega Venemaalt. Tõsi, avalehel olev Estraveli broneeringumootor siiski Venemaa linnade vahel lennuühendusi- ja hindu kuvab, kuid professionaalsemast tootest Symphony on Venemaa sihtkohad eemaldatud: näiteks ainuke Moskva, mida süsteem teab, on tilluke Pullmann-Moscow regionaallennujaamake USAs. See Moskva on nii väikse lennujaamaga, et ainsaks vedajaks on Horizon Air lendudega Boise´i ja Seattle-Tacomasse.

Venemaad kui riiki ei leia ka Baltic Toursi lennupiletite e-poest, kuigi seal on riikidena üles loetletud isegi Uus-Kaledoonia ning Wallis ja Futuna.

Venemaa on tühistatud. Foto: Kuvatõmmis Baltic Tours veebilehelt.

Reisieksperdi broneeringukeskkonnas lennupiletid.ee on Venemaale lendude hindade vaatlemine aga võimalik. Ilmneb, et näiteks 1. mail jääks ühe suuna piletite hinnad Tallinnast Moskvasse 477.36 ja 1843.86 euro vahele ning võimalikud lennud oleks valdavalt Türgi kaudu. Ka Bookinghouse´i koduleht Venemaa-teemalist lennuinfot kuvab, kuid ühendused on pentsikud: näiteks 6. ja 13. mai vahel maksaks odavaim edasi-tagasi reis Tallinnast Moskvasse 2092 eurot ning reisida tuleks Dubai kaudu.