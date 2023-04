SINNA JA TAGASI ⟩ Kes tahab reisida Venemaale?

Busside väljumise tipphetked on varahommikul, pärastlõunal ja hilisel õhtul – siis võib neid pooleteist tunni sees minna välja isegi kolm. Umbes pooled väljumised on LuxExpressi omad, kuid sõidavad ka Ecolines ja Baltic Shuttle, mille väsinud olekuga valge bussi seinale on trükitud veebiaadress balticshattle.ee: turundajad pole ilmselt olnud päris kindlad, mis nende firma nimi on.