Maitseelamused Tallinna ja Helsingi vahel

Väga raske on öelda, kumma laeva buffet suuremaid elamusi pakkus, kuid et Viking Line pardal sai suhelda ka ehedas eesti keeles, siis pisikese lisaplussi see kindlasti annab! Samuti oli meeldiv märgata delikatesside serveerimist nö minikoguses – sest tahad üht, teist ja kolmandat ju tõesti vaid maitsta ja alati on imelik olnud näha mõnedele taldrikutele järgi jäetud toidukuhje. Toitu ei pea raiskama, ammugi siis praegusel ajal.

Viking Line lõuna- ja õhtusöögimenüü leiab siit.

Tallinki menüüsse lisavad peenust rohekarbid

Tallinki kiirlaevade Delight Buffet´i üheks tugevuseks on – vähemasti uusima MyStari pardal – saali liigendatus. Vaheseinad lisavad soovijaile privaatsust ning puudub hädavajadus istuda teiste sööjatega külg külje kõrval otsekui avaras koolisööklas. Menüü soojad toidud tunduvad üsna lihtsad – vorstitükid, lihapallid, kartul, juurviljad, searibid – ja seda muljet tugevdab toidu mitte just eriti pidulik presentatsioon ning ka koostisosade tagasihoidlik väljamängimine: söögikaarti põhjalikumalt uurides selgub, et need punased vorstikangid, millest lihtne üle vaadata, sisaldasid näiteks põnevalt põhjapõdraliha ja odratangu. Kahjuks ei avalda Tallink erinevalt konkurentidest oma buffet-menüüd veebis.

Üheks tugevuseks on Tallinkil külmlaud: leidub mitut sorti heeringat (nii rabarberite kui ka kadakamarjadega maitsestatut) ning kuigi lõhet on vaid graavitud kujul, kompenseerivad seda rohekarbid ning külluslik kausitäis koorimata krevette. Plussiks on keedetud kartulid tilliga – ülepea paistab Tallinki arvestavat rohkem Eesti sööjate eelistustega, sellal kui Viking Line ja Eckerö Line teevad kummardusi soomlaste ja rootslaste maitse- ja leivaeelistuste suunas.

Jäätisekausid näisid Tallinkil paljude varasemate jäise maiuse austajate poolt üsna ärakaabitud ja väga külma jäätist sealt kulbikesega kätte saada oli pigem raske, kuid koogivalikus leidub põnevaid maitseavastusi – näiteks sidruni ning musta leedriga maitsestatud valge šokolaadi kook. Juustuvalik pole liiga peenutsev – sinihallitusjuustu juures võiks ju näiteks sildike öelda veel midagi tema päritolu kohta, tõsta väheste vahenditega kogemust kõrgemale kõhutäitmisest –, kuid küllap on see Tallinki teadlik otsus jätta kõrgemaklassilisem maitsetega mängimine a la carte restoranide kokkade ja klientide pärusmaaks. Sest kaks tundi läheb ju ruttu. Või isegi kaks ja pool – kui arvestada kokku aeg, mille klient laevas reaalselt veetma peab.