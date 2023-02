Laevakompaniide rootsi laudade hinnad erinevad oluliselt

Postimehe reisiveebi võrdlusest selgub, et odavaim on praegu lõuna- või õhtusöök (nende hind on nüüd sama) Viking Line laeval XPRS, kuid seda siis, kui eine osta ette: 27 eurot. Kalleim söögikord on laevalt ostes Eckerö Line Finlandial (34), ette ostes pääseks 32 euroga. Seevastu hommikusöök oli kõige kallim Tallinkil. Tallink ja Viking Line pakuvad 10 ja 11 vahel toimuvail väljumistel ka midagi lõuna- ja hommikusöögi vahepealset: Tallinki pardalt ostes maksab hiline hommikusöök 23 eurot, Viking Line brunch´i hind on 26 eurot (Tallinnast pakutakse seda aga vaid reedeti, sest muudel nädalapäevadel sõidab laev sel ajal Soomest Eesti poole). Erinevad on ka laevaliinide hinnastamispoliitikad laste osas. Rohkem infot leiab allpool olevast tabelist.