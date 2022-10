VAATA PILTE ⟩ Icon Of The Seas: Royal Caribbeani uus superlaev

Kruiisilaevad muutuvad aina võimsamaks ning Royal Caribbean plaanib 2024. aasta algul tuua seilama tõelise ujuva linna: 20 (mõningail andmeil 22) korrust kõrge Icon Of The Seas´i, mil pikkust tervelt 365 meetrit ehk rohkem kui kõrgust Tallinna teletornil. Tavaolukorras mahutab laev 5610 reisijat, kuid maksimaalselt saab kruiisitajaid peale võtta kuni 7600. Lisaks on laeval 2350 inimesest koosnev laevapere, mis tähendab, et maksimumlastis oleks laeval korraga ligi 10 000 inimest.

Praegu Meyer Turku laevatehases ehitamisel olev Icon Of The Seas´i avareis toimub jaanuaris 2024 Miamist Kariibidele ning müüdi The Points Guy veebilehe andmeil sisuliselt välja loetud tundidega. Väga kiirelt läksid kaubaks kõik laeva 179 sviiti ning saadavaks jäid vaid mõned rõdudega kajutid, mis paiknevad laeva Keskpargi ääres hinnaga 2755 dollarit inimese kohta.

Broneeritavad on nüüd kõik laevareisid 2025. aastani, kuid hinnatase on kõrge hilisematelgi väljumistel. The Points Guy andmeil oli soodsaim väljumine 14. septembril 2024, mil kruiisile saanuks sisekajutis minna 998 dollari eest inimese kohta.

Royal Caribbeani kruiisid sisaldavad lisaks laevareisile ka enamusi sööke ja jooke ja meelelahutust. Jootraha, alkohol, internetiühendus ja ekskursioonid sihtkohtades on aga näiteks lisatasu eest.

Swim & Tonic nime kandev basseinibaar kombineerib suplusmõnusid ookeanivaadetega. Foto: Royal Caribbean

Laeva keskel asuv jalutusala võib meenutada Silja Symphony ja Silja Serenade promenaade, kuid on mõistagi palju suurem. Foto: Royal Caribbean

Ultimate Family Townhouse on uudne kajutikontseptsioon varakatele peredele, mis ulatub läbi kolme korruse ja sisaldab eraldi sissepääsu, kino ja koguni oma liutoru. Foto: Royal Caribbean

Panoramic Ocean View sviidid võimaldavad tänu maast laeni ulatuvatele akendele end ookeaniga ühena tunda. Foto: Royal Caribbean

Veemõnusid pakuvad laevarahvale 7 basseini ja 6 rekordpikka liutoru. Foto: Royal Caribbean

Uuel alusel saavad lisaks pargile reisijaid võluma veelõbude park Thrill Island ning kõrgel kaptenisilla kohal paiknev klaasist AquaDome. Foto: Royal Caribbean