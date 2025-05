Jaapanisse reisimine on drastiliselt vähenenud, põhjuseks üks koomiks – aga miks küll?

Kõige suuremat mõju on avaldanud Jaapani mangaautor Ryo Tatsuki, kelle 1999. aastal ilmunud koomiks «The Future I Saw» («Tulevik, mida nägin») väidetavalt ennustas ette 2011. aasta märtsis toimunud katastroofi – Tōhoku piirkonda tabanud maavärinat ja sellele järgnenud tsunamit. Koomiksi uusversioon, mis ilmus 2021. aastal, sisaldab hoiatust, et järgmine suur maavärin tabab Jaapanit juba 2025. aasta juulis.

Selle oletatava ettekuulutuse laineharjal on mitmed teised «nägemused» hakanud levima, sealhulgas Hongkongi ja Jaapani selgeltnägijate omad, mida sotsiaalmeedia veelgi enam võimendab. Tulemuseks on suurenenud paanika, eriti Hiina ja Hongkongi reisijate seas – piirkondadest, mis on Jaapani turismi ühed olulisemad.