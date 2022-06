Vigastatud reisilennukil lasti rahumeeli üle Atlandi lennata

17. juuni õhtul põrkasid New Yorgi lennujaamas Air France ja ITA (Italia Trasporto Aereo S.p.A) lennukid ruleerimise ajal omavahel kokku, ent Itaalia reisilennukil lasti sellegipoolest startida. Väikestel kiirustel toimunud avariis sai rohkem viga just äsja Pariisist saabunud Air France värvides Boeing 777-200, mille piloodid asusid lennujuhte toimunust ka aktiivselt teavitama. Stardiraja poole veereva ITA Airbus 330-200 piloodid aga avariid ilmselt ise ei märganud ning ka lennujuhid ei tõtanud nende starti peatama. Youtubest võib soovija kuulata, kuidas Air France piloot lennujuhte korduvalt Itaalia lennuki start peatada palub, sest nendegi lennuk võib olla viga saanud, kuid seda ei kiirustata tegema. Nagu võib mõista telekanali ABC News kajastusest, võtsid New Yorgi lennujuhid lõpuks siiski Itaalia lennukiga ühendust, kuid siis oli see juba õhus ning juhtunust kokpitis teadmatuses olnud ITA kapten kinnitas, et mingit kokkupõrget aset ei leidnud. Nii lastaksegi Itaalia lennukil võtta ette ligemale kümnetunnine lend AZ 611 Rooma suunas.

Internetti jõudnud kõnesalvestustest on kuulda, et maismaaoperatsioonide eest vastutav lennujuht korduvalt küsib, kas Air France piloot on ikka kindel, et nendega põrkas kokku ”Alitalia” lennuk (mingil põhjusel kasutatakse vestluses Itaalia lennufirma vana nime) ning lõpuks antakse lennu AF008 meeskonnale telefoninumber, et nad lennujuhtimistorni mobiili abil ise teavitaks. Uskumatu ajaveetmise käigus on ITA Airbus 330 aga jõudnud juba stardirajale ning lennujuhtimistorn annab lennule AZ 611 loa õhku tõusta. Nii lendabki 10 aastat vana ITA lennuk üle Atlandi Rooma viga saanud tiivaga: kahjustus avastatakse alles pärast maandumist.