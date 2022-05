TEEL UNEMAALE ⟩ Itaalia piloot magas end töötuks

Rooma suunduv lennuk oli ajalehe Independent kinnitusel jõudnud Prantsusmaa õhuruumi ning sealsed lennujuhid, kes lenduritega ühendust luua ei suutnud, lõid juba häiret võimaliku kaaperdamise osas. Kontakt lennukiga puudus 10 minutiks. Lennuki esimene ohvitser magas intsidendi ajal oma toolis seaduslikult (taolise uinaku nimeks on lennunduskeeles kontrollitud puhkus), kuid süüdistatuna magamajäämises on nüüd vallandatud lennuki kapten, kes pidanuks siiski õhusõidukil silma peal hoidma. Lennukit hoidis vahejuhtumi ajal kursil autopiloot. Kapten isa eitab põõnutamist, kuid pole suutnud ka selgitada, miks lennujuhid lennukiga kontakti ei saatnud.

Oktoobris 2021 asutatud ITA (Italia Trasporto Aereo S.p.A) on Itaalia uus lipukandja, mis peab asendama krooniliselt kahjumit teeninud Alitaliat. Lennufirma on leidnud, et taolises olukorras on kõige õigem kapten vallandada.