KATSUMUS ⟩ Eesti soolopurjetaja naaseb jäiselt merelt: «See on uskumatu, aga tervisel on mingeid tohutuid ressursse!»

«Mina tulen tagasi Eestisse, teistel jahiomanikel tekkis aga suurepärane plaan minna siit alusega edasi Kieli merepäevadele,» ütles režissöör ja kultuurikorraldaja Valkna Postimehe reisiveebile Ystadi sadamast. «Mul on suurim heameel, et siit läheb üks reis veel edasi.»

Peaaegu täpselt pool aastat üksinda merel veetnud Valkna tegeles eneseotsingute kõrval ka filmimisega. Teise maailmasõjaaegsete põgenike jälgedes üles võetud teos tööpealkirjaga «Purjetades vabadusse» vajab nüüd monteerimist. Karm talvine reis sisuliselt kütteta ja vaevu kümnemeetrises jahis kujutas ka tõsist seilamist hingekaride vahel. «Üksilduse momenti on hästi suurtes kogustes olnud, selle pinna pealt sünnivad kõik kokkuvõtted,» rääkis Vaikna Postimehe reisiveebile. «Oma tavalises igapäevaelus me suudame elada nii, et me lõplikult iseendale silma ei vaata. Sealt võib vastu vaadata ka midagi sellist, mida sa kunagi pole tahtnud tunnistada.»