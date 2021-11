SINNA JA TAGASI ⟩ Tasuta asjad

Puhtalt Club One programmis kogutud punktide eest kunded Tallinki laevadele preeemiareisima ei pääse: mõnevõrra on ikkagi vaja välja käia ka reaalset raha, mille kogus sõltub sihtkohast. Fotol on Tallinki laevastiku uhkus Victoria I Saaremaa süvasadamas. FOTO: Siim Metsmaa/Saarte Hääl

Ootasin hiljuti odavlennufirma Wizz lendu, mis jäi kõvasti hiljaks. Wizz on registreeritud ELis, täpsemalt Ungaris ja seetõttu kehtivad tallegi sajandi algul vastu võetud Brüsseli reeglid, mis sätestavad lennureisijatele kompenseerimise, kui lend hilineb, tühistatakse või on nii ülemüüdud, et kõik piletiomanikud ei mahu peale.

Rusikareegel on, et alla 1500-kilomeetrise lennu enam kui kahetunnilise hilinemise puhul tuleb pakkuda süüa ja juua. Kõik lennujaama töötajad pidid teadma, et see lend jääb hiljaks üle kahe tunni, sest Albaaniast Barcelonasse suunduma pidanud lennuk kihutas ettenähtud väljumisajal alles täie vaardiga Tiranast Bari poole, kust oli veel tükk aega üle Aadria mere tagasi sõita. Kuid lennujaamas reisijaile toitlustusvautšer anda on äärmiselt kallis. Oli huvitav vaadata, kuidas Wizz olukorraga hakkama saab.