Hotell ei lubanud vallalisel naisel tuba võtta

Kunstnik Nupur Saraswat reisis Hyderabadi Lõuna-Indias, et seal esineda, kuid hotell ei tahtnud teda vastu võtta, sest nende poliitika järgi ei tohi seal ööbida «vallalised naised,» vahendab news.com.au.

Singapurist pärit Saraswat rääkis, et ta oli broneeringu hotelli Deccan Erragadda teinud läbi interneti ja hotell oli selle ka kinnitanud. «Millegipärast nad otsustasid, et mul on turvalisem tänaval, kui hotellis. Naljaks eks, kuidas patriarhaat töötab?,» kirjutas naine oma sotsiaalmeedia kontol.

Vastavalt hotelli poliitikale, ei tohi seal ööbida ka kohalikud ega vabaabielus olevad paarid. Hotell on vabandanud, et ta broneering üldse aktsepteeriti ning naisele on ka raha tagasi kantud. Lisaks pakuti talle ka tasuta ööbimist ühes teises sama linna hotellis.

Broneeringusüsteem Goibibo, mille kaudu Saraswat toa broneeris, on vahejuhtumist teadlik ja on seetõttu ka hotelli oma valikute hulgast eemaldanud. Hotelli esindaja lisas aga, et kuigi kindlat reeglit vallaliste naiste suhtes ei kehti, käituvad nad pigem lähtuvalt politsei soovitustest, sest see piirkond ei olevat vallalistele naistele turvaline.