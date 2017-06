Finnair nimetati taas kord Põhja-Euroopa parimaks lennuliiniks

105 riigis 19 miljoni reisija seas läbi viidud uuringu tulemuste põhjal välja selgitatud tiitel anti Finnairile üle Pariisi lennundusnäitusel.

«Oleme väga uhked, et Finnair on taas Skytraxi tunnustuse osaliseks saanud. Oleme pühendunud oma reisijatele kogu reisi vältel parima teenuse pakkumisele ning arendame pidevalt nii oma maapealset teenindust kui ka teenust õhus,» ütles Finnairi kliendikogemuse juht Piia Karhu. Tema sõnul on Finnair teinud märkimisväärseid investeeringuid, kasvatades oma A350 lennukiparki ning arendades klienditeenindust alates pileti broneerimisest kuni registreerimise ja pardateeninduseni välja.

Karhu teatel jätkab Finnair oma teenuse ja kliendikogemuse arendamist, tuues oma teenindusse sisse üha enam innovatsiooni ja uusimaid digilahendusi. «Oleme tänaseks installeerinud oma Nordic Sky Wi-Fi portaali kõigisse pikamaareiside lennukitesse ning ka meie mobiilirakenduse kasutamine näitab kasvutrendi».

«Digitaalne areng on üks meie põhilisi strateegilisi eesmärke, kuid samas jätkame arendustegevusi ka teistes kliendikogemuse valdkondades nagu näiteks koostööprojektid tippkokkadega meie pikamaalendude äriklassi kabiinides ning koostööd erinevate partneritega meie puhkeruumides,“ lisas Karhu.

Skytraxi välja antavat World Airline Awards´i peetakse olulisimaks välimäärajaks, mis puudutab reisijate rahulolu maailma erinevate lennuliinidega. Kliendiuuring analüüsib reisijate rahulolu üleüldise reisikogemusega nii lennujaamas kui ka lennuki pardal: lennule registreerimine ja pardaleminek, istme mugavus, lennuki sisemuse puhtus, toit, joogid, meelelahutus lennukis ning töötajate teenindustase.